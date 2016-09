Behindertenbasar: Stöbern zugunsten eines guten Zwecks

Zum neunten Mal fand am Freitag und Samstag der Handicap-Basar von der Behindertenförderung Linsenhofen statt. Zum dritten Mal in Frickenhausen. Im Erich-Scherer-Zentrum (ehemals Festhalle auf dem Berg) nahmen diesmal wieder 2000 bis 3000 Menschen das Angebot der Behindertenförderung an, und schlenderten durch den Basar, wo nach Herzenslust gestöbert werden konnte. Zum ersten Mal öffnete der Basar bereits am Freitag seine Türen, was sich laut Adrian Becker, zuständig für Öffentlichkeitsarbeit, bewährt hat. Somit hatten die Helfer am Sonntag genug Zeit, um die Halle wieder aufzuräumen. Sehr gut angenommen wurden auch die zentralen Kassen, wo alle Gegenstände auf einmal bezahlt werden konnten. Bei den Auktionen konnten wieder ausgefallene und besondere Waren ersteigert werden: wie beispielsweise ein ausgestopfter Pfau. Eine Zusammenarbeit mit verschiedenen AK-Asyl-Gruppen ermöglichte Flüchtlingen sich ebenfalls mit nützlichen Dingen einzudecken. Ohne die 80 ehrenamtlichen Helfern, den etwa 100 Mitarbeitern der Behindertenförderung, weiteren 20 bis 30 Menschen mit Handicap sowie 15 Auszubildenden von der Firma Nagel, würde das Groß-Ereignis kaum zu bewältigen sein. Ebenso freuten sich Catharina Adam, Organisatorin des Basars, und Adrian Becker über die „optimalen Bedingungen“, die die Behindertenförderung in der barrierefreien Halle mit reichlich Platz hat. Ein erfolgreiches Fazit zog die Behindertenförderung folglich nach Beendigung des Basars, der von der Feuerwehr Linsenhofen, bewirtet wurde. Für die übriggebliebenen Bücher hat die Behindertenförderung übrigens einen Abnehmer. Dadurch konnte der Erlös des Basars zugunsten des Neubaus der Werkstatt in Frickenhausen nochmals aufgestockt werden. Text und Foto: Kiedaisch