„Beeindruckt von den Aktivitäten“

Hauptversammlung der Feuerwehr Aichtal Abteilung Aich

Ein voll belegter Schulungsraum zeigte bei der Hauptversammlung das Interesse der vielen Ehrenamtlichen am Geschehen im zurückliegenden Jahr. Abteilungskommandant Jochen Wezel leitete mit Zahlen und Fakten seinen Jahresbericht ein. Zu 34 Einsätzen musste die Wehr in 2016 ausrücken, davon elf Brandeinsätze, 22 Hilfeleistungen und ein Gefahrguteinsatz.

Das Foto zeigt von links den stellvertretenden Abteilungskommandanten Gerhard Sterr, die Geehrten Peter Schäfer, Alexander Sterr und Abteilungskommandant Jochen Wezel. pm

AICHTAL-AICH (pm). Der Personalbestand mit 41 Feuerwehrangehörigen in der Einsatzabteilung ist gegenüber dem Vorjahr konstant. Fünf Neuzugänge und ein Übertritt aus der Jugendfeuerwehr verstärken jetzt nach und nach die Einsatzabteilung. In die Altersabteilung „65 plus“ wechselten vier Feuerwehrkameraden, sodass zurzeit 22 Männer in dieser Gruppe sind.