Barrierefreie Exkursion

24.06.2011

(pm) Die Volunteergruppe „Naturschutzgebiet Teck“ veranstaltet in Zusammenarbeit mit dem Naturschutzzentrum Schopflocher Alb zwei barrierefreie Exkursionen für Rollstuhlfahrer rund ums Dettinger Käppele. Eingeladen sind Personen, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind, zusammen mit ihren Angehörigen beziehungsweise Betreuern. Die Teilnehmer erwarten herrliche Aussichten am Albtrauf, aber auch Informationen über die Eiszeitjäger auf dem Käppele bis hin zum Bild der heutigen Landschaft, ihrer Pflanzenwelt und Nutzung. Aufgrund vieler Nachfragen wird die Exkursion an zwei verschiedenen Terminen, jeweils von 10 bis 12 Uhr, angeboten: am Samstag, 25. Juni, geführt von Ingrid Dauschek und Dr. Wolfgang Roser sowie am Samstag, 9. Juli, geführt von Ingrid Dauschek und Dr. Roland Krämer. Anfahrt von Dettingen zum Käppele, an der Schutzhütte rechts vorbei zum Treffpunkt Parkplatz Tannengärtle.

Anmeldungen sind nicht erforderlich, es wird keine Teilnehmergebühr erhoben. Bei Regenwetter findet an beiden Terminen ersatzweise eine Führung ab 11 Uhr im Städtischen Museum in Kirchheim statt.

Nähere Informationen unter www.teckberg.de.