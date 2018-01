Bald kommt ein neues Baugebiet

31.01.2018, Von Barbara Gosson — E-Mail verschicken

Unterensingen hat sich für dieses Jahr wieder ein anspruchsvolles Investitionsprogramm vorgenommen

Wofür gibt die Gemeinde Unterensingen in diesem Jahr ihr Geld aus? Am Montag verriet Bürgermeister Sieghart Friz in seiner Haushaltsrede, wo investiert werden soll. Ein großer Batzen Geld fließt in den zweiten Bauabschnitt an der Fabrikstraße. Aber auch die Ortsmitte soll schöner werden. Dafür werden die Planungen begonnen.

Die Fabrikstraße hat eine gründliche Sanierung nötig. Foto: Gosson

UNTERENSINGEN. In seiner Rede zeigte Friz zunächst auf, dass die Gemeinde gerade wegen der guten Wirtschaftslage ganz gut dasteht, andererseits leidet sie unter Fachkräftemangel und die Baukosten sind so hoch wie nie. Gebaut werden muss aber, damit kein Investitionsstau entsteht.

Der Haushalt wurde in diesem Jahr zum zweiten Mal nach den Regeln der Doppik erstellt. Dieses kommunale Haushaltsrecht orientiert sich stärker an der kaufmännischen Buchführung und arbeitet mit Abschreibungen. Es stehen Einnahmen von 10 110 400 Euro Ausgaben von 10 675 100 Euro gegenüber. Das macht ein negatives Ergebnis von 564 700 Euro. Es soll durch Grundstückserlöse von 405 000 Euro wenigstens einigermaßen ausgeglichen werden.