Ausschau halten nach Jesus

Es ist Sonntag und die Gemeinde hat sich zum Gottesdienst versammelt. Während der Predigt stockt der Pfarrer plötzlich, sein Blick geht nach oben. Nach einem ziemlich langen Augenblick setzt er jedoch seine Predigt fort und der Gottesdienst nimmt seinen gewohnten Gang. Nach dem Segen kommt Gemurmel auf. Was hatte denn der Pfarrer nur? Es kommt das Gerücht auf, er habe eine Erscheinung gehabt, gar einen Engel gesehen – das komme ja in der Weihnachtszeit schon mal vor. Am Ausgang fasst sich eine ältere Dame ein Herz: „Herr Pfarrer, das freut mich aber, dass Sie heute in unserer Kirche eine Erscheinung hatten!“ Und mit beschwörendem Unterton: „Was haben Sie denn gesehen? Einen Engel?“ „Ach, wissen Sie“, antwortete der Pfarrer, „ich hatte in der Tat eine Erscheinung. Eine Alterserscheinung. Ich hatte für einen Moment den Faden verloren.“