Erstes Jugendforum: Am 20. November lädt die Gemeinde Neckartenzlingen Jugendliche und Kinder in die Melchior-Festhalle einSeit einiger Zeit macht man sich bei der Gemeindeverwaltung intensiv Gedanken, wie eine aktive Beteiligung der Jugend am kommunalen Geschehen aussehen könnte. Das Ergebnis: Am…

Mehr