Augenmerk auf die Jugend

03.04.2010

Der TSV Neckartailfingen hatte Hauptversammlung

NECKARTAILFINGEN (pm). Der Vorsitzende Daniel Schwartz eröffnete die Mitgliederversammlung des TSV Neckartailfingen in der Sportgaststätte im Aileswasen. Der Einladung waren 74 Mitglieder gefolgt. Zu Beginn wurde den im Jahr 2009 verstorbenen Ehrenmitgliedern und Mitgliedern Max Jauernig und Theodor Müller gedacht.

Schwartz blickte auf das Jahr 2009 zurück, in welchem er sein Amt als Vorsitzender des TSV im April antrat. Er zog ein Resümee des vergangenen Jahres und seiner bisherigen Amtszeit. Die Anzahl der Mitglieder beläuft sich aktuell auf 882. Mit 393 Kindern und Jugendlichen sind knapp 45 Prozent der Mitglieder unter 18 Jahre alt. Ihnen solle eine besondere Aufmerksamkeit gelten sowie ein interessantes Sportangebot unterbreitet werden, um sie so dauerhaft an den Verein zu binden.

Aktuell haben die Umbauarbeiten am Sportheim begonnen. Hierfür bedankte sich Daniel Schwartz bei allen Helfern. Er rief alle Mitglieder auf, sich mit ehrenamtlichem Engagement in die Vereinsarbeit einzubringen, denn nur damit werde es auf Dauer möglich sein, Veranstaltungen wie Hallenturniere, Sportwoche, Kinderfest und Jahresfeier zu machen. Sein Dank ging unter anderem an die Pächterfamilie Müller, die seit 15 Jahren das Sportheim bewirtschaftet.