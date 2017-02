Am Sonntag war es wieder so weit: Über 20 000 Besucher strömten auf die Filder nach Neuhausen um einem der größten Faschingsumzüge in der Region beiwohnen zu können. Im Chor stimmten sie die Schlachtrufe der Gruppen an, und so dröhnte „Auf die Pauke haut’se – Bauze, Bauze“ als Ruf aller…

Weiterlesen