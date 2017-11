„Arbeit war für mich eine Selbsttherapie“

13.11.2017, Von Katja Eisenhardt — E-Mail verschicken

224 Bilder in 224 Tagen: Max G. Bailly stellt an seiner ehemaligen Wirkungsstätte in der Freien Kunstakademie aus

Der Künstler und ehemalige FKN-Dozent Max G. Bailly mit einer seiner thematischen Bildgruppen: 224 Miniaturen, die an 224 Tagen in diesem Jahr entstanden, umfasst die aktuelle Ausstellung in der Freien Kunstakademie. Foto: Eisenhardt

NÜRTINGEN. „Partitur eines Jahres“ nennt der Unterensinger Künstler Max G. Bailly seine aktuelle Ausstellung, die noch bis 3. Dezember in der Freien Kunstakademie zu sehen ist. In den 224 Miniaturformaten hat er persönliche Eindrücke und Erlebnisse dieses Jahres künstlerisch verarbeitet.

Sie sind teils sehr farbintensiv, teils gedeckt. Zeigen klare Motive wie ein Segelschiff oder sind gänzlich abstrakt und tragen Titel wie „Morgen-Gruß“, „Doppeltor für kleinere Triumphe“, „Demenzresidenz Walhalla“ – eine ironische und humorvolle Auseinandersetzung mit dem Alter – oder auch „Erholungsort für Nixen“ und „Aus dem Handbuch für Meteorologen“. Entstanden sind die insgesamt 224 Miniaturen an ebenso vielen Tagen, genauer zwischen dem 18. Februar und dem 30. September dieses Jahres.