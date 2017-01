Anstoß für Ehrenamt

(pm) Der Hangrutsch in Zizishausen war Auslöser für das bürgerschaftliche Engagement des 24-jährigen Unterensinger Industriemechanikers Tobias Kriegeskorte. Er bekam zufällig den Einsatz des Technischen Hilfswerks mit und war fasziniert davon, wie die THW-Helfer mit einem Hightech-Gerät kleinste Bewegungen des Hanges aufzeichneten und damit für die Sicherheit der Anwohner und Einsatzkräfte wertvolle Hilfe leisteten.

Im Juni 2016 rutschten in Zizishausen ein Hang und eine Terrasse in einem Wohngebiet. Der Einsatzsicherungstrupp des THW Kirchheim, einer von drei in Baden-Württemberg, rückte mit seinem Einsatzsicherungssystem (ESS) aus. Mit dem auf einem Tachymeter basierenden System wurden noch in der Nacht mehrere Messpunkte an den sich bewegenden Erdmassen sowie in der gefährdeten direkten Umgebung eingemessen.