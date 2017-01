Am Samstag in Frickenhausen: ein Finale voller Feuer

Vor gut drei Jahren brachten sie die Beurener Kelter zum Kochen (dabei entstand das Bild) – und eine solch tolle Stimmung soll natürlich auch am Samstag, 21. Januar, ab 20 Uhr beim Gastspiel von Vucciria in der Festhalle im Erich-Scherer-Zentrum in Frickenhausen herrschen. Mit Gitarre und Mandoline, Maultrommel und Klarinette, Saxofon und Akkordeon, Flöten und Trommeln sowie natürlich jeder Menge fröhlichem Gesang soll das offizielle Finale unserer 26. Aktion „Licht der Hoffnung“ gefeiert werden. Es gibt ja auch einen guten Grund dafür: Das Vorjahresergebnis ist schon jetzt übertroffen. Das Ensemble um die Sizilianer Giuseppe Perna und Toti Denaro will die ganze Lebensfreude seiner Heimat und das Feuer der von den verschiedensten Kulturen geprägten Melodien ins Täle bringen – ein Ereignis, das dank der Unterstützung der VR Bank Hohenneuffen-Teck möglich wurde. In seiner Wahlheimat Graz organisiert Pepe Perna übrigens den „Ballo di Casanova“ im Kongresshaus, der am 11. Februar wieder zum Höhepunkt der steirischen Ballsaison wird. Kein Zweifel: Die Truppe besteht aus Spezialisten für gute Laune – und das wird man auch bei der letzten Veranstaltung des Festivals der Hoffnung spüren. Der Vorverkauf läuft im Stadtbüro unserer Zeitung am Nürtinger Obertor 15, Telefon (0 70 22) 94 64-1 50, E-Mail nz-vorverkauf@ntz.de. Foto: nz-Archiv