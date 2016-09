Altdorf kauft Fotovoltaik-Anlagen

Gemeinderat stimmt Angebot der Energiegenossenschaft zu

ALTDORF (käl). Trotz eineinhalbjähriger intensiven Suche nach ehrenamtlichen Helfern für die Bürger-Energiegenossenschaft Altdorf (BEG) ist es nicht gelungen, Nachfolger für die Vorstandsposten dort zu finden, sodass die Genossen in ihrer Generalversammlung die Auflösung der BEG Altdorf in Form einer Liquidation beschlossen haben. Damit hatte sich nun auch der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung zu befassen.

Die Liquidatoren haben nunmehr allen drei beteiligten Kommunen (Altenriet, Bempflingen und Altdorf), auf deren Gebäuden die Anlagen installiert sind, ein Verkaufsangebot zugesandt und in diesem Zuge auch Gespräche mit den Bürgermeistern geführt.

In Altdorf kommen eine auf dem Bauhofdach vorhandene Fotovoltaik-Anlage sowie Anlagen auf dem Gemeindehallendach zum Erwerb in Frage. Die Preisofferte reiht sich zwischen dem Buch- und Ertragswert ein und beziffert sich auf insgesamt 130 500 Euro für alle drei Anlagen, die sehr rentabel arbeiten.

Gemeinderat Christoph Wenzelburger hinterfragte zunächst die dargestellten Zahlen und Parameter und erkundigte sich, ob auch institutionelle Anleger der Genossenschaft angehören – Letzteres wurde verneint.

Angebot sollte nochmals überdacht werden

Gemeinderat Wenzelburger plädierte daraufhin dafür, dass die Liquidatoren ihr Angebot nochmals überdenken sollten und der Gemeinde Altdorf die Anlagen basierend auf dem Buchwert (also rund 10 000 Euro günstiger als bisher) zum Kauf anzubieten. Bei solch einem Kaufpreis würden dennoch alle Genossen mit ihren Geschäftsanteilen zu 100 Prozent befriedigt werden können und die Gemeinde müsse die Preisdifferenz von 10 000 Euro nicht nachfinanzieren.

Zwei der im Sitzungssaal anwesenden drei Liquidatoren erhielten von Bürgermeister Joachim Kälberer das Rederecht und stellten dar, dass der vorgeschlagene Kaufpreis sich aus einem Mittelwert zwischen Buch- und Ertragswert ableitet.

Sie als Liquidatoren seien gegenüber den Genossen verantwortlich und könnten daher kein günstigeres Angebot machen, zumal – wie den Aufstellungen entnehmbar sei – ein deutlich höherer Ertragswert bei allen drei Anlagen vorhanden sei und auf dem freien Markt die Anlagen zu einem höheren Preis veräußerbar wären.

In der weiteren Aussprache, die sich schlussendlich um den Verkaufspreis drehte, wurde erkennbar, dass das Angebot der Liquidatoren der BEG Altdorf Zustimmung finden wird, sodass letztendlich die Ratsrunde sich für die Annahme dieses Preisangebots aussprach.