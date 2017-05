Alles klappte sehr gut

08.05.2017, Von Mara Sander

Kohlberger Feuerwehr übte den Ernstfall: Brand in der Jusihalle

Wenn in Kohlberg Sirenen zu hören sind, ist das ein Alarmzeichen für die Feuerwehr. Am Samstag war es zum Glück kein Ernstfall, sondern Teil der jährlichen Hauptübung.

Aus dem verrauchten Vorraum der Jusihalle mussten Leute gerettet werden. Foto: der

KOHLBERG. Einen Brand in der geländemäßig schwer zugänglichen Jusihalle sah das Übungsszenario vor. Schaulustige, sonst eher unerwünscht, hätten es sogar ruhig ein paar mehr sein dürfen, denn das Szenario war sehenswert.

Eine Verpuffung in der Küche der Jusihalle verrauchte den Bereich um die Küche, wo sich möglicherweise noch zwei Personen aufhielten. Auch in den Umkleidekabinen konnten noch Menschen sein. Eine Person war auf das Vordach geflüchtet. „Menschenrettung geht vor Brandbekämpfung“, erklärte der stellvertretende Kommandant Sascha Patka in seiner Funktion als Moderator. Er wechselt sich bei den jährlichen Hauptübungen mit Kommandant Alexander Seidenspinner als Einsatzleiter ab. Der hatte als Gruppenführer Sven Graß und Sven Schmid zur Seite, um die Arbeiten zu koordinieren.