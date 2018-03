Alb-Skilifte und Loipen Informationen über Schneehöhen – Öffnungszeiten der Skilifte

(pm) Folgende Skilifte auf der Alb sind in Betrieb: Lettenberg, Neuffen, ist nicht in Betrieb wegen Schneemangels; Bleiche, Beuren, ist nicht in Betrieb wegen Schneemangels; Pfulb, Schopfloch, erreichbar unter (0 70 26) 75 33 25, der Lift ist am Wochenende von 14 bis 22 Uhr geöffnet; Donnstetten/Römerstein, erreichbar unter Telefon (0 73 82) 6 09, ab 20. Dezember von 9 bis 22 Uhr geöffnet, die Langlauf-Loipe ist gespurt; Salzwinkel, erreichbar unter Telefon (0 73 35) 52 12, Schneehöhe rund 25 Zentimeter, der Lift ist Samstag und Sonntag von 9 bis 22 Uhr geöffnet, an Heiligabend bis 15 Uhr, nach Weihnachten von 10 bis 22 Uhr; Wiesensteig, erreichbar unter Telefon (0 73 35) 60 10, Schneehöhe rund 20 Zentimeter, der Lift ist von 13 bis 16 Uhr geöffnet; Westerheim, erreichbar unter Telefon (0 73 33) 60 39, Schneehöhe rund 25 Zentimeter, die Langlaufloipe ist gespurt, der Lift ist ab 10 Uhr geöffnet; Grabenstetten, erreichbar unter Telefon (0 73 82) 3 87, die Langlauf-Loipen sind gespurt; Erkenbrechtsweiler, erreichbar unter Telefon (0 70 26) 9 50 51-0, Wintersport nur schlecht möglich.

Frisch gespurte Loipen auf der Alb. Foto: pm