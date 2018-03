Aichtaler Räte mahnen zu maßvoller Planung

25.01.2008, Von Ralph Gravenstein — E-Mail verschicken

Anträge zum Haushalt 2008 im Aichtaler Ratsgremium eingebracht: Sportstätten, Hallen und Rathaus Aich im Mittelpunkt

AICHTAL. Viel besser kann eine Kommune nicht dastehen: Gerade einmal 130,65 Euro Pro-Kopf-Verschuldung, um 1,7 Millionen Euro gestiegene Einnahmen und eine satte Zuführungsrate von 1,8 Millionen Euro an den Vermögenshaushalt beflügeln die Fantasien von Verwaltung und Gemeinderat der Stadt Aichtal, zu investieren. Schon länger diskutierte Projekte wie der Rathausneu- oder umbau in Aich, die Zukunft der dortigen Festhalle sowie die Pläne für eine neue Mehrzweckhalle in Grötzingen wurden durchaus unterschiedlich beurteilt. Einig war man sich darin, dass die Neugestaltung der Sportstätten in Grötzingen nun zügig geschehen sollte.

Was letztlich von den Ideen und Wünschen bleibt, die am Mittwochabend vorgetragen wurden, das entscheidet sich vermutlich im Verwaltungsausschuss. Dort werden die Anträge der Fraktionen in das Haushaltspaket für das Jahr 2008 eingewoben, das von der Verwaltung ausgearbeitet wurde. Dass man derzeit finanziell nicht zu klagen habe, darin waren sich die Redner denn auch durchweg einig. Doch die Vorstellungen zum Einsatz der Mittel und über die Planungen der kommenden Jahre klafften teilweise erheblich auseinander.