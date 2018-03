Aichtal bleibt 2006 auf Platz drei in der Steuerkraft

20.10.2005, Von Horst Diening — E-Mail verschicken

Neu: Stadt Esslingen auf Rang eins vor Leinfelden-Echterdingen auf Platz zwei – „Kreis-Finanz-Hit-Liste“: Nürtingen auf Rang zehn

Der Kreishaushaltsentwurf für das Jahr 2006 wurde von Landrat Heinz Eininger – wie mehrfach schon berichtet – bereits in den Kreistag eingebracht. Kreiskämmerer Siegfried Albrecht gab nähere Erläuterungen zu Etat-Details.

Kämmerer Albrecht umschrieb Kritik Einingers an Bund und Land als „Hilferufe“, die doch endlich von der so genannten großen Politik berücksichtigt werden sollten. Besonders zur Kenntnis genommen wurde zudem im Kreistag die Mitteilung des Kreischefs, dass Siegfried Albrecht, der im September 63 Jahre alt geworden ist, nach nun vielen Berufsjahren am 28. Februar 2006 offiziell in den Ruhestand wechseln wird. Seine Verabschiedung im Kreistag steht am 15. Dezember an.

Als besonders wertvoll wird es gewertet, dass Siegfried Albrecht, der eigentlich schon im September in den Ruhestand hätte gehen können, noch zuwartet, da bis 15. Dezember die Haushaltsberatungen laufen. Einerseits war seine Hilfe bei der Erstellung des Etatentwurfs wichtig, andererseits steht er zur Verfügung, falls Fraktionen sein Wissen bei Etatfragen benötigen oder seinen Rat als hilfreich wünschen.