Ämter geschlossen

29.11.2008, — E-Mail verschicken

(la) Im Dezember ziehen mehrere Ämter des Landratsamts aus dem Esslinger Stadtgebiet in den Erweiterungsneubau des Landratsamts in den Pulverwiesen. Wegen des Umzugs bleiben die Dienststellen des Sozialdezernats in der Esslinger Uhlandstraße am Dienstag, 2. Dezember, und Mittwoch, 3. Dezember, geschlossen. Die Mitarbeiter sind an beiden Tagen weder telefonisch noch persönlich zu erreichen.

Ab Donnerstag, 4. Dezember, stehen dann alle Mitarbeiter des Sozialdezernats wieder zu den bekannten Öffnungszeiten für telefonische und persönliche Rücksprache, dann in Esslingen in den Pulverwiesen 11, zur Verfügung.

Von Montag, 8. Dezember, bis Mittwoch, 10. Dezember, bleiben das Gesundheits- sowie Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt in der Beblinger Straße in Esslingen wegen der Umzugsarbeiten geschlossen. In dringenden Fällen können sich die Bürgerinnen und Bürger in dieser Zeit an das Gesundheitsamt unter Telefon (07 11) 39 02-16 00 und an das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt unter Telefon (07 11) 39 02-15 00 wenden. Ab Donnerstag, 11. Dezember, wird in den neuen Räumlichkeiten in den Pulverwiesen wieder der normale Geschäftsbetrieb mit den üblichen Öffnungszeiten aufgenommen.