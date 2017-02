Abgeordnete für einen Tag

06.02.2017, — E-Mail verschicken

Verwaltungsschüler und Auszubildende des Landratsamtes nahmen an einem Planspiel teil

Für einen Tag wurde der Große Sitzungssaal des Kreistages im Esslinger Landratsamt zum Plenarsaal des Deutschen Bundestages. Politische Bildung stand auf dem Stundenplan von über 100 Schülern der Verwaltungsschule Esslingen und Auszubildenden des Landratsamts.

Die Landeszentrale für politische Bildung organisierte das Planspiel zur Arbeitsweise des Bundestages. la

ESSLINGEN (la). Die Schüler nahmen an dem Planspiel „Bundestag macht Schule“ der Landeszentrale für politische Bildung teil. Die Erste Landesbeamtin Dr. Marion Leuze-Mohr begrüßte die angehenden Beamten zu dem Planspiel: „Für Sie als die künftigen Verwaltungsfachleute ist es wichtig, ein Bewusstsein für demokratische Prozesse und Zusammenhänge zu entwickeln. An ihren künftigen Arbeitsplätzen können Sie in der ein oder anderen Weise mit Aufgaben rund um Wahlen betraut werden“, so die Erste Landesbeamtin. „Das Planspiel bietet gerade im Vorfeld zu der im Herbst anstehenden Bundestagswahl einen guten Einblick in die Arbeitsweise des Bundestages, genauso wie in die Abläufe einer Bundestagswahl.“