Ab in den Süden

04.12.2008, — E-Mail verschicken

„Madagascar 2“ und zwei türkische Filme neu im Kinopalast

(bg) Es ist ein Traum: die Myriaden von Lämpchen, die nach Besinnlichkeit brüllen, all das „Jingle Bells“ und „Stille Nacht“ und die Plastik-Christbäume voll Lametta und Schnee-Spray einfach hinter sich zu lassen und vor der beginnenden Winterdepression in die Sonne zu fliehen. Doch leider spricht da bei vielen die ganz persönliche Finanzkrise dagegen. Eine Kinokarte müsste aber drin sein. Die Neustarts der Woche entführen sämtlich – wenigstens für einige Stunden – in südliche Gefilde.

Irgendwie war schon beim Abspann der Computertrickfilmkomödie „Madagascar“ klar, dass da was nachkommt. Bitteschön: am Donnerstag läuft „Madagascar 2“ als Bundesstart im Nürtinger Kinopalast an. Wieder mit von der Partie: die ganze großstadtverwöhnte Zootierbande, Löwe Alex, Zebra Marty, Nilpferd Gloria, Giraffe Melman und die Pinguine, die im ersten Teil ungewollt in der Wildnis Madagaskars gestrandet ist.