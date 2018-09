Ab Donnerstag wieder freie Fahrt auf der B 27

26.09.2018, — E-Mail verschicken

Brücken zwischen Walddorfhäslach und Pliezhausen fertiggestellt – Sanierungszeit dauerte 14 Monate

WALDDORFHÄSLACH (pm). Das Regierungspräsidium Tübingen teilt mit, dass die Instandsetzungsarbeiten an den Brückenbauwerken auf der B 27 zwischen Walddorfhäslach und Pliezhausen Ende September 2018 abgeschlossen werden. Mit der Fertigstellung der Brückenbauwerke in Fahrtrichtung Stuttgart endet die 14-monatige Sanierung dieses verkehrlich hochbelasteten Streckenabschnittes der B 27.

Bereits am 18. und 19. September wurde die Verkehrssicherung in Fahrtrichtung Stuttgart abgebaut. Nach dem Abbau der Betonschutzwände wurde in der letzten Woche mit dem Rückbau der Mittelstreifenüberfahrten begonnen. Ab Donnerstag, 27. September, werden beide Fahrbahnen wieder ohne Einschränkungen zur Verfügung stehen. Damit endet die Sanierung innerhalb des geplanten Zeitrahmens.

In der nächsten Woche finden die Restarbeiten an den Lärmschutzwänden und Brückengeländern in Fahrtrichtung Tübingen statt. Diese Arbeiten sind als Tagebaustellen in der Zeit zwischen 9 und 16 Uhr eingeplant, um den Berufspendelverkehr nicht zu beeinträchtigen. In den kommenden Wochen werden außerdem noch die Restarbeiten an den Unterseiten der Brückenbauwerke der B 27 abgeschlossen. Dazu muss der Verkehr auf der Dettenhauser Straße von Walddorfhäslach kommend im Baustellenbereich zeitweise mit einer Ampelanlage geregelt werden.