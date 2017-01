500 Kinder bei „Jugend musiziert“

54. Regionalwettbewerb am 28. und 29. Januar in Esslingen

ESSLINGEN (pm) Die Städtische Musikschule Esslingen veranstaltet am Wochenende, 28. und 29. Januar, den 54. Regionalwettbewerb „Jugend musiziert?“ für die Landkreise Esslingen, Göppingen und Rems-Murr. Laut Landesmusikrat ist die Veranstaltung in Esslingen der mit Abstand größte Regionalwettbewerb in Baden-Württemberg. Rund 500 Kinder und Jugendliche aus den beteiligten Landkreisen haben sich zum Wettbewerb angemeldet.

Veranstaltet werden in Esslingen die Solowertungen Klavier, Harfe, Gesang, Drum-Set (Pop) sowie die Ensemblewertungen Streicher-Ensemble, Bläser-Ensemble und Neue Musik. 26 Jurorinnen und Juroren, darunter Orchestermusiker, Hochschullehrer und Lehrkräfte von Musikschulen, wurden zur ehrenamtlichen Juryarbeit verpflichtet.

Als Wettbewerbs-Spielorte stehen das Unterrichtsgebäude der Musikschule am Blarerplatz, die Schickhardt-Halle im Alten Rathaus, der Festsaal des evangelischen Gemeindehauses am Blarerplatz sowie die Säle des CVJM-Lutherbaus zur Verfügung. Die Wettbewerbsvorspiele sind öffentliche Konzerte, Publikum ist willkommen. Da die Esslinger Spielorte in unmittelbarer Nachbarschaft liegen, besteht die Möglichkeit, sich mit einem Rundgang durch die verschiedenen Wertungskategorien einen Eindruck über die Leistungsfähigkeit der jungen Musikerinnen und Musiker zu verschaffen.