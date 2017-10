500 Jahre Reformation

30.10.2017, — E-Mail verschicken

„… da ist Freiheit“: Der Reformationstag 2017 ist ein Feiertag. Viele haben morgen die Freiheit, nicht arbeiten zu müssen. Sie können mit den Kindern Drachen fliegen lassen, eine Herbstwanderung durch bunte Laubwälder unternehmen, ausschlafen, chillen, ein gutes Buch lesen.

Michael Waldmann, Dekan, Evangelischer Kirchenbezirk

Sie können auch im evangelischen Gottesdienst 500 Jahre Reformation mitfeiern. Sie können der evangelischen Kirche zum Geburtstag gratulieren. Morgen jährt sich nämlich zum 500. Mal die Veröffentlichung der 95 Thesen, die Martin Luther an die Tür der Schlosskirche in Wittenberg schlug. Sie haben die Freiheit. Wir leben in einem freien Land, in dem die Ausübung unserer Religion erlaubt und möglich ist – und das nicht nur in unseren Kirchen, sondern auf öffentlichen Plätzen, wie bei der Church-Night auf dem Schillerplatz in Nürtingen. Diese Freiheit verbürgt das Grundgesetz. Sie ist auch aus der Reformation erwachsen. Von ihren Ideen beeinflusst haben sich viele Menschen Gedanken über Freiheit gemacht. Meint sie das Fehlen jeglicher Grenzen? Betont sie die Selbstverwirklichung? Sind damit billionenfache Entscheidungsmöglichkeiten gemeint?