Sie sind unterwegs in guter Mission, die tausende Sternsinger, die seit gestern in Deutschland zum 59. Mal durch die Straßen ziehen. Auch in Nürtingen wurden am Neujahrstag die Kinder bei einem Gottesdienst in St. Johannes nach einem Segen durch Pfarrer Joseph Mujuni feierlich ausgesandt. Über 250…

Mehr