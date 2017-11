20 Plätze reichen nicht mehr aus

Die Gemeinde Bempflingen reagiert auf die hohe Nachfrage nach Krippenplätzen

BEMPFLINGEN (eis). Angesichts der steigenden Nachfrage für die Krippenplätze hat der Gemeinderat zwei zentrale Änderungen beschlossen: Vom Mai bis zu den Sommerferien 2018 werden Krippen-Kinder bereits im Alter von zweidreiviertel Jahren in den Kindergarten aufgenommen. Zudem wird das Angebot von Platzsharing-Plätzen in der Krippe nicht fortgeführt. Die bestehenden Plätze laufen entsprechend aus und werden nicht neu vergeben, wie Hauptamtsleiter Michael Kraft erläuterte.

Ein Grund für die Änderung ist, dass die vorhandenen 20 Plätze in der Bempflinger Krippe aufgrund von seit der im Februar vorgestellten Bedarfsplanung hinzugekommenen Anmeldungen nicht mehr ausreichen. „Daher müssen wir reagieren“, so Kraft, denn selbst eine Belegung mit 21 Kindern wäre bereits nicht mehr zulässig. Ab Mai würde eine solche Überbelegung eintreten. Da dann die Kinder aus der Krippe bereits vor ihrem dritten Geburtstag in den Kindergarten wechseln, muss entsprechend die Kapazität des Kindergartens von derzeit maximal 50 auf maximal 48 Plätze gesenkt werden. Das sei nach Rücksprache mit den Verantwortlichen machbar, so Kraft. Bis zu den Sommerferien komme man so mit den zulässigen 20 Krippenplätzen hin.