100 Jahre Singen mit Herz und Mund

05.02.2018, Von Sabine Bauknecht — E-Mail verschicken

Der Kirchenchor Schlaitdorf läutet mit einem Festgottesdienst sein Jubiläumsjahr ein

„Viel Glück und viel Segen“ tönte es am Sonntag in der Schlaitdorfer St.-Wendelin-Kirche. Mit diesem Ständchen – dirigiert von Bezirkskantorin Angelika Rau-Čulo – gratulierte die Schlaitdorfer Kirchengemeinde am Sonntag im Festgottesdienst ihrem Kirchenchor zum 100-jährigen Bestehen.

Der Kirchenchor Schlaitdorf feiert dieses Jahr das Hundertjährige. sba

SCHLAITDORF. Im Anschluss gehörte die Bühne dem Kirchenchor unter der Leitung von Annegret Herrmann-Dachsel. Herzstück des Gottesdienstes waren die 18 Strophen von „Ich singe dir mit Herz und Mund“: Begleitet vom Posaunenchor und der Bezirkskantorin an der Orgel sang er sich durch das Lied von Komponist Johann Crüger: Mal a cappella, mal mit den Blechbläsern, mal mit der Orgel und immer wieder gemeinsam mit der Kirchengemeinde. Dazwischen gab Pfarrer Ernst Herrmann passende Impulse zum Liedtext von Paul Gerhardt.