Zweiter Anlauf für Landesgartenschau

08.03.2018, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Nürtingen will sich für den Zeitraum 2031 bis 2035 bewerben – Büro Planstatt Senner soll Machbarkeitsstudie erarbeiten

Nürtingen nimmt einen zweiten Anlauf, um eine Landesgartenschau an den Neckar zu holen. Nach der Bewerbung 2009 – damals bewarb man sich für den Zeitraum 2020 bis 2025 – will man nun einen neuen Versuch starten. Mit der Erarbeitung einer Machbarkeitsstudie soll in der Gemeinderatssitzung am 20. März das Büro Planstatt Senner beauftragt werden.