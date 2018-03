Zwei Aktenordner voll Protest

06.03.2018, Von Philip Sandrock — E-Mail verschicken

Bürgerinitiative übergab gestern im Rathaus 4701 Unterschriften – Stadt will rechtliche Zulässigkeit des Begehrens prüfen

Gestern Nachmittag übergaben Vertreter der Bürgerinitiative „Nürtingen am Neckar“ die gesammelten Unterschriften für das Bürgerbegehren gegen den geplanten Bau eines Hotels am westlichen Neckarufer. Die Initiative hält weiterhin an einem Bürgerentscheid fest. Sie sieht den Gemeinderatsbeschluss zu den Hotelplänen nicht vollständig aufgehoben.

Fritz Eisele (links) und Dieter Braunmüller (rechts) übergeben Carmen Speidel und Andreas Neureuther die Unterschriften. Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN. Zwei Aktenordner mit insgesamt 4701 Unterschriften übergaben Fritz Eisele und Dieter Braunmüller gestern im Rathaus an Vertreter der Stadtverwaltung. Stellvertretend für Oberbürgermeister Otmar Heirich nahmen der Technische Beigeordnete Andreas Neureuther und die Haupt- und Rechtsamtsleiterin Carmen Speidel, die Ordner mit insgesamt 777 Seiten voller Unterschriften entgegen.

Man habe am Infostand in der Innenstadt viel positive Unterstützung erfahren, sagte Fritz Eisele von der Initiative. Hauptgrund sei für viele Unterzeichner gewesen, dass sie kein Hotel an dieser Stelle wollten, so Eisele.