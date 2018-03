Zum Wiehern

10.04.2012

(sg) In Amerika gibt es ja bekanntlich die kuriosesten Gesetze. So sollte man in Florida tunlichst eine Parkgebühr entrichten, wenn man einen Elefanten an der Parkuhr anbindet. Na logisch. Wer jetzt jedoch über die Amis schmunzelt, schmunzelt vielleicht zu früh. In Deutschland, so entschieden die Richter des Bundessozialgerichts, haben Frauen, die ihren Mann erschießen, keinen Anspruch auf Witwenrente. Veröffentlicht wurde dieses Gesetz übrigens im Verbandsblatt des Bayerischen Einzelhandels. Da stellen sich einem doch gleich zwei Fragen: Wie sieht es eigentlich mit Männern aus, die ihre Frau erschießen? Interessant wäre es auch, zu wissen, ob die Frauen bayerischer Einzelhändler häufiger als andere Frauen ihre Männer mit der Schusswaffe beseitigen oder warum das Verbandsblatt sonst dieses Urteil veröffentlichte.