Ziel: Die Stärkung des Selbstwertgefühls

21.09.2016, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Ehrenamtspreis Starke Helfer: Der Interkulturelle Treff hilft Müttern mit Migrationshintergrund Hemmschwellen zu überwinden

Seit 2008 gib es an der Mörikeschule den Interkulturellen Treff. Ein niederschwelliges Angebot, das bei Müttern von Schülern mit Migrationshintergrund Berührungsängste abbauen soll. Neben der Sprache geht es um Alltagsthemen, die verschiedenen Kulturen und Religionen oder ums Lernen und das Schulsystem.

NÜRTINGEN. „Eltern mit Defiziten in der deutschen Sprache sollen nicht nur dann in die Schule kommen, wenn es mit dem Kind Probleme gibt oder sie zum Elternabend eingeladen sind. Der Interkulturelle Treff soll dabei helfen, ein Wir-Gefühl zu schaffen und eine entspannte Atmosphäre, in der sich die Teilnehmer sicher fühlen“, so fassen Susanne Martin und Nadja Olbrich die Ziele zusammen. Die Familienpädagogin und die Pädagogische Assistentin sind außerhalb des Unterrichts wichtiger Bezugspunkt für Eltern zur Schule. Martin und Olbrich betreuen den Treff zweimal in der Woche ehrenamtlich. Montags von 14 bis 16 Uhr ist Susanne Martin Ansprechpartnerin und dienstags von 9 bis 11 Uhr ist Nadja Olbrich die Kontaktperson für Mütter. Treffpunkt ist die Mensa. Das Motto lautet „Wir sprechen Deutsch“.