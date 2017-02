„Zeitung in der Schule“: Die Siegerklassen dürfen ins Kino gehen

Im vergangenen Winter hat wieder das Traditionsprojekt „Zeitung in der Schule“ stattgefunden. Ein fester Bestandteil des Projekts ist in jedem Jahr der große Kreativwettbewerb. In dessen Zuge stellen sich die teilnehmenden Klassen unseren Lesern mit möglichst originellen Klassenbildern vor. Bei der letzten Ausgabe von „Zeitung in der Schule“ gab es wieder eine Vielzahl hochwertiger Bilder. Dennoch musste die Jury der Redaktion der Nürtinger/Wendlinger Zeitung wieder eine Auswahl treffen. Prämiert wurden so die Klasse 8a der Grund- und Werkrealschule Neuffen, die Klasse 8a der Realschule Neuffen und die Klasse 10b der Nürtinger Neckarrealschule. Gestern nun waren die Lehrer der Siegerklassen mit Schülerdelegationen ins NZ-Stadtbüro am Obertor eingeladen, um ihren Preis entgegenzunehmen. Aus den Händen von NZ-Verlagsgeschäftsführer Christian Fritsche bekamen die Sieger einen Gutschein für einen Kinobesuch im Nürtinger Traumpalast für die ganze Klasse. Fritsche gratulierte den Vertretern der Siegerklassen und unterstrich, dass es auch diesmal ein tolles Projekt gewesen sei. Dazu habe auch der Wettbewerb beigetragen. Beim fachmännischen Plausch zeigte sich, wie gut das Projekt auch bei den jungen Teilnehmern angekommen ist. Es wurde klar: Den jungen Menschen ist die Zuverlässigkeit einer professionell recherchierten Tageszeitung gerade in Zeiten von „alternativen Fakten“ wichtig. Unser Bild zeigt die Vertreter der Siegerklassen mit Christian Fritsche (Mitte) und NZ-Projektredakteur Andreas Warausch (links). aw/Foto: Holzwarth