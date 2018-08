Kommentar

Zeit zu handeln

Seit drei Jahren gibt es massive Probleme mit der Ausländerbehörde des Landkreises in Nürtingen. Seit drei Jahren stapeln sich offene Anträge in der Europastraße, und seit drei Jahren wird der gleiche Grund genannt: Zu viel Arbeit für zu wenig Personal. Das Ehrenamtliche, Juristen und Politiker diese Ausrede langsam nicht mehr durchgehen lassen, ist nicht verwunderlich. Es wird höchste Zeit zu handeln und dabei reicht es nicht nur Stellen auszuschreiben.

Die Frage ist berechtigt: Wieso klappt die Bearbeitung von Anträgen in anderen Ausländerämtern so viel besser? Klar: Die Ausländerämter in Kirchheim, Leinfelden-Echterdingen oder Esslingen sind für weniger Leute zuständig als die Kreisstelle. Allerdings haben sie auch weniger Mitarbeiter zur Verfügung.

Landrat Heinz Eininger hatte unlängst eine Antwort auf diese Frage gegeben, als er unterstellte, in städtischen Ausländerämtern würden die Vorgänge durchgewinkt. Doch anstatt sich zu fragen, was diese Ämter falsch machen, sollte man sich im Landratsamt lieber die Frage Stellen, was diese Stellen richtig machen. Gemeinsam müssen Strategien entwickelt werden, um die Arbeitsabläufe in Nürtingen zu optimieren.