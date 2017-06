Zehn Entwürfe in der engeren Wahl

Der Architektenwettbewerb zur Bahnstadt geht in zweite Phase

NÜRTINGEN (nt). Das Interesse ist groß: Insgesamt 55 Bürogemeinschaften aus ganz Deutschland haben sich für die Teilnahme am Wettbewerb zur städteplanerischen Entwicklung der Nürtinger Bahnstadt registrieren lassen. Der Grund dafür liegt auf der Hand, denn ein großes innerstädtisches Areal mit großem Entwicklungspotenzial ist selten und bietet große Chancen für die Stadtentwicklung. Auf rund 8,5 Hektar Fläche sollen unter anderem neue Arbeitsplätze, Einkaufsmöglichkeiten und Wohnraum entstehen, die der Gesamtstadt neue Impulse verleihen sollen.

Ein Preisgericht, bestehend aus Stadt- und Landschaftsplanern, Gemeinderäten sowie Vertretern der Verwaltung und der Bürgerschaft haben sich nun mit 33 eingereichten Entwürfen befasst und in einer Sitzung am 18. Mai eine Vorauswahl getroffen. Zehn Entwürfe wurden zur Weiterentwicklung und Vertiefung für eine zweite Bearbeitungsphase ausgewählt, teilt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung mit. Dabei wurde noch keine Festlegung auf einen bestimmten Lösungsansatz getroffen: „Die Arbeiten bieten eine erstaunlich breite Vielfalt an Konzeptideen, denen wir absolut offen begegnen“, erklärt Stadtplanerin Heidrun Eissele.