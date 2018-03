Yoga bei der VHS

24.02.2012, — E-Mail verschicken

NÜRTINGEN (pm). Folgende Yogakurse beginnen neu bei der VHS: montags, ab 27. Februar von 19 bis 20.30 Uhr „Dynamic-flow-Yoga“ in der Jugendkunstschule; mittwochs, ab 28. Februar von 17.45 bis 19.15 Uhr „Yoga“ im Bürgerhaus im Enzenhardt; donnerstags, ab 1. März, von 9 bis 10.30 Uhr und freitags, ab 2. März, von 9.30 bis 11 Uhr „Yoga“ in der Schlossbergschule. Noch freie Plätze gibt es bei folgenden Yogakursen: montags, ab 27. Februar von 18.35 bis 20.05 Uhr beim „Yoga“ in der Schlossbergschule; dienstags, ab 28. Februar, von 17 bis 18.30 Uhr beim „After-work-Yoga“ und von 18.45 bis 20.15 Uhr beim „Dynamic-flow-Yoga“ in der Schlossbergschule und von 20 bis 21.30 Uhr beim „Hatha Yoga in Ruhe und Bewegung“ in der Jugendkunstschule. Anmeldungen nimmt die Volkshochschule telefonisch unter (0 70 22) 7 53 30 oder im Internet unter www.vhs-nuertingen.de entgegen.