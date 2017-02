Wetzstoikomede spielt für kranke Kinder

Die „Original Wetzstoikomede“ Neckarhausen hat ihre schon zur Tradition gewordene Benefiz-Veranstaltung Kindern und Jugendlichen gewidmet, denen es gesundheitlich nicht gut geht. Krebskranke Kinder stehen dabei seit über 22 Jahren im Mittelpunkt der finanziellen Unterstützung. Die Erlöse von insgesamt 8500 Euro wurden am Benefizabend zu gleichen Teilen an den Verein „Anna“ in Aichtal und an die Kinderkrebshilfe in Tübingen verteilt. Voller Stolz nahmen Bärbel Schweizer und Anton Hoffmann die Spenden in Empfang. Der Wetzstoikomede ist es ein Anliegen zu wissen, wohin die gesammelten Gelder gehen und dass sie dort ankommen, wo es dringend erforderlich ist. Die Kinderkrebshilfe und der Verein „Anna“ bedankten sich bei der Wetzstoikomede für ihr tatkräftiges Engagement. pm