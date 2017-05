Wenn es Hilfe statt Blumen braucht

13.05.2017, Von Philip Sandrock

Die Caritas und das Haus der Familie bieten Unterstützung für Mütter an

Morgen ist Muttertag. Für viele der ideale Anlass, ihrer Mutter oder Partnerin wenigstens einmal im Jahr Blumen zu schenken. Doch es gibt nicht wenige Mütter oder junge Familien in unserer Region, die mehr brauchen als einen bunten Strauß. Manchmal freut sich eine Mutter einfach über eine kleine Atempause. In anderen Fällen ist professionelle Hilfe erforderlich.

Foto: HdF/Niemann

NÜRTINGEN. Die größte Herausforderung für frischgebackene Eltern: der große Stress und die Müdigkeit in den ersten Wochen und Monaten nach der Geburt. Oft greifen in dieser Zeit die Familie und Freunde den Eltern unter die Arme. Doch was ist, wenn dieses Netzwerk um die junge Familie fehlt?