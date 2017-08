Wenn die Post zu langsam ist

25.08.2017, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

Eine 33-jährige Briefzustellerin steht vor Gericht, weil sie 20 Briefe lose im Auto aufbewahrt hat

Weil sie zwischen dem 2. und dem 8. Oktober 2015 rund 20 Briefe nicht zeitnah genug zugestellt hatte, musste sich eine 33-jährige Nürtingerin vor dem Amtsgericht verantworten. Zumal sie sich nach der fristlosen Kündigung durch die Post zwischenzeitlich vor dem Arbeitsgericht mit dem ehemaligen Arbeitgeber geeinigt hat, stellte das Amtsgericht das Verfahren ein.

NÜRTINGEN. 15 Jahre lang ist die Nürtingerin bereits bei der Post beschäftigt gewesen, als sie im Oktober vor zwei Jahren aushilfsweise einen anderen Bezirk übernahm. Zumal sie in jener Woche am Dienstag einen freien Tag hatte, trug sie erstmals am Montag, 5. Oktober 2015, sowie am folgenden Mittwoch Briefsendungen in dem Bezirk aus, ehe sie am Donnerstag, 8. Oktober 2015, gegen 11 Uhr während ihrer Arbeitszeit überprüft wurde. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich rund 20 Postsendungen lose im Auto der heute 33-Jährigen, auf die Empfänger im Breiten Weg, in der Paul-Jordery-Straße, der Fritz-Ruoff-Straße und der Eugen-Maier-Straße warteten. Die Postangestellte war währenddessen unterwegs, um an andere Adressen Briefe auszuliefern. In der Anklageschrift wurde die Nürtingerin nun beschuldigt, als Beschäftigte eines Unternehmens in 20 Fällen Post unterdrückt zu haben.