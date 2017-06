Wenn die Bürger entscheiden

06.06.2017, Von Sven Simon und Thomas Oser — E-Mail verschicken

Sarah Händel referierte in der Reihe „Forum Zukunftsfähige Stadt – Nürtingen“ über direkte Demokratie

Die Landesgeschäftsführerin des Vereins „Mehr Demokratie“ Sarah Händel war zu Gast in der Reihe „Forum Zukunftsfähige Stadt – Nürtingen“, daneben Thomas Oser. Foto: Simon

NÜRTINGEN. Das alte Griechenland gilt als die Wiege der Demokratie. Und ein wenig konnte man sich am Donnerstag fühlen wie in Hellas: Bei strahlend blauem Himmel und sommerlich warmen Temperaturen verfolgten interessierte Bürger, darunter sechs Gemeinderäte, am Reiner-Pavillon im Galgenberg-Park den Vortrag „Wenn die Bürger entscheiden: Warum brauchen wir direkte Demokratie?“ von Sarah Händel, Landesgeschäftsführerin des Vereins „Mehr Demokratie“.