Wenig Begeisterung für Hotelpläne

21.06.2017, Von Barbara Gosson — E-Mail verschicken

Bei der Bürgerinformationsveranstaltung am Montagabend wurden die Pläne für ein Hotel an der Neckarstraße näher erläutert

Die Pläne für ein Hotel neben der Kunstakademie an der Neckarstraße lassen die Nürtinger nicht kalt, das zeigte der gute Besuch der Bürgerinformationsveranstaltung am Montag in der Glashalle des Rathauses. Viele Bürger finden den Bau zu massiv und zu nahe am Fluss. Der Investor hält dagegen: Ein kleineres Hotel sei für ihn nicht wirtschaftlich.

Dieses Modell zeigt, wie das Hotel in seiner Umgebung aussehen könnte. Links im Bild die FKN, vorne die Fischtreppe. Foto: Seberle

NÜRTINGEN. Oberbürgermeister Otmar Heirich, der Technische Beigeordnete Andreas Neureuther, Susanne Schreiber, die Leiterin des Stadtbauamtes, Architektin Heike Seberle und Investor Hans-Joachim Neveling stellten sich den Fragen der Bürger zur Änderung des Bebauungsplanes Neckarstraße, die für das Hotel notwendig ist.