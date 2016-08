Weltrekord im Kino

Es ist geschafft: Die Gäste, die sich am vergangenen Dienstag im Nürtinger Traumpalast-Kino den Film „Mike and Dave need Wedding Dates“ im Hawaii-Outfit angeschaut haben, sind Weltrekordler. Sie gehören zu insgesamt 1603 Kinobesuchern in ganz Deutschland, die sich die Sommerkomödie im Hawaii-Hemd oder Sommerkleidchen und mit Sonnenbrille und Blumenkette angeschaut haben. Die Teilnehmer wurden zwischen der Werbung und dem Film von einem unabhängigen Zeugen gezählt. Die Anzahl der Besucher wurde an das zentrale Büro des Rekord-Instituts weitergeleitet, wo sämtliche Zahlen aus den bundesweit 62 teilnehmenden Kinos zusammenliefen. Das Institut zertifizierte, dass die vorgegebene Marke von 1500 Besuchern sogar überboten wurde. Schon vor dem Film wurden die Besucher auf den Sommerfilm eingestimmt, so gab es in einigen Traumpalast-Kinos Cocktails, Slushy-Eis, eine Polonaise durchs Kino oder sogar ein Ständchen auf der Ukulele. pm