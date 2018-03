Weltladen feiert Geburtstag

Zehnjähriges Jubiläum mit der Gruppe „Black and White“ aus Afrika

NÜRTINGEN (pm). „Fairgnügt feiern – 10 Jahre Nürtinger Weltladen“. Unter diesem Motto begeht der Nürtinger Weltladen seinen ersten runden Geburtstag. Gleich an zwei Tagen lädt die „Eine Welt Gruppe Nürtingen“ zum Feiern ein. Am Samstag, 18. Oktober, wird das Markttreiben in der Stadt bereichert, wenn ab 11 Uhr an vielen Ständen in der oberen Kirchstraße Kunsthandwerk und Leckereien aus aller Welt angeboten werden. Für den musikalischen Rahmen sorgt die afrikanische Musikgruppe „Black and White“. Schon in der Woche zuvor gastiert sie an verschiedenen Nürtinger Schulen und bringt den Schülern auf ihre lebendige Weise den schwarzen Kontinent Afrika näher. Dank und Freude sollen auch beim Abschluss des Festes am darauffolgenden Sonntag im ökumenischen Gottesdienst in der katholischen Kirche St. Johannes ihren Ausdruck finden.

Der Nürtinger Weltladen wurde am 18. Oktober 1998 eröffnet. Bereits zwei Jahre zuvor hatten sich verschiedene kirchliche Arbeitsgruppen und Einzelpersonen zum Verein „Eine-Welt-Gruppe Nürtingen“ zusammengeschlossen, mit dem Ziel, einen Weltladen zu eröffnen. An Marktständen vor der Volksbank und auf dem Weihnachtsmarkt sammelten die Mitglieder erste gemeinsame Verkaufserfolge und stellten ihre Idee für einen Weltladen in Nürtingen vor. Begleitet wurden diese ersten praktischen Erfahrungen von zahlreichen Diskussionsprozessen und Beratungsgesprächen mit Fachleuten.