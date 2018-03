Weltgebetstag: Ein Zeichen der Solidarität

01.03.2018, — E-Mail verschicken

In diesem Jahr wählen Frauen aus Surinam Texte, Gebete und Lieder aus – Kollekte kommt Frauen- und Mädchenprojekten zugute

Ein Gebet wandert über 24 Stunden lang um den Erdball und verbindet Frauen in mehr als 100 Ländern der Welt miteinander. Über Konfessions- und Ländergrenzen hinweg engagieren sich christliche Frauen in der Bewegung des Weltgebetstags. Gemeinsam beten und handeln sie dafür, dass Frauen überall auf der Welt in Frieden, Gerechtigkeit und Würde leben können.