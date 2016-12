Weihnachten in der neuen Heimat

24.12.2016, Von Astrid Fughel — E-Mail verschicken

Wie feiern Flüchtlinge und ihre Familien in Nürtingen das Fest?

Weihnachten und die festliche Stimmung in den Wochen davor ist etwas ganz Normales und gehört für die meisten zum Alltag dazu. Wer in einem anderen Land mit einer anderen Kultur aufgewachsen ist, dem ist das aber vielleicht nicht ganz so vertraut. Vor allem für Flüchtlinge aus dem Nahen Osten ist das Fest etwas Neues und Unbekanntes.

Zu Hause im Wohnzimmer bei Familie Alasfar (von links): Reiad Alasfar, Tochter Maria, Frau Karama und Tochter Rawan. Foto: Holzwarth

Zu Besuch bei Familie Alasfar in Oberensingen. Das Haus, in dem die sechsköpfige Familie seit rund einem Monat wohnt, ist bereits liebevoll eingerichtet und wohlig warm. Freundlich und auch etwas aufgeregt steht Reiad Alasfar an der Eingangstüre und bittet den Besucher herein. Neben ihm seine zweijährige Tochter Rawan, die neugierig das Treiben verfolgt. Ebenfalls mit dabei ist Irmhild Sellhorst von der Caritas-Flüchtlingsarbeit Nürtingen, die den Flüchtling seit seiner Ankunft in Nürtingen betreut.