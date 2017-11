Weihnachten im Schuhkarton

Große Geschenkaktion für bedürftige Kinder noch bis 15. November

(pm) Auch in diesem Jahr gibt es in Nürtingen und in den umliegenden Gemeinden wieder Sammelstellen für die Pakete der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“. Bei der Aktion handelt es sich um die weltweit größte Geschenkaktion für Kinder in Not. Über 110 Millionen Kinder wurden in den vergangenen zwei Jahrzehnten bereits beschenkt. Im deutschsprachigen Raum wird die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ vom christlichen Werk „Geschenke der Hoffnung“ koordiniert. Im letzten Jahr kamen in Nürtingen über 300 gepackte Schuhkartons zusammen, über die sich Kinder in der Republik Moldau und in Rumänien freuten.