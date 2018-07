Wasserschlacht bei der Nürtinger Feuerwehr

28.07.2018, — E-Mail verschicken

Traditionell am ersten Freitag in den Sommerferien hatte die Freiwillige Feuerwehr Nürtingen gestern wieder zum Kinderferienprogramm eingeladen. Zahlreiche Kinder ließen sich die Gelegenheit nicht entgehen. Florian Henzler leitet die Aktion sein einigen Jahren und führte die Kinder durchs Haus. „Sie sollen einen Einblick in unsere Arbeit bekommen“, sagt Henzler, der erzählte, wie eine Alarmierung abläuft und wie die Schutzausrüstung der Feuerwehrleute aussieht. Am Schlauchturm wurde eine Rettung mit der Leiter simuliert, mit der großen Drehleiter durften die Kinder natürlich auch mitfahren. Höhepunkt des Nachmittags war natürlich die große Wasserschlacht vor dem Feuerwehrgebäude. Bei diesen Temperaturen war die freilich ein reines Vergnügen. jh