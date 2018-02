Was sich reimt, prägt sich leichter ein

Das Vorlesenetzwerk Nürtingen kam in der Buchhandlung Zimmermann zu seinem jährlichen Erfahrungsaustausch zusammen

Gabriele Klink stellte Bücher vor. Foto: privat

NÜRTINGEN (pm). Was haben Gnu, Hyäne, Geier, Warzenschwein und Marabu gemeinsam? Sie sind die unglücklichen Hauptfiguren des Kinderbuches „Die hässlichen Fünf“ von Julia Donaldson und stellen schicksalsergeben unisono fest: „Wie ungemein scheußlich und schlecht fühl’ ich mich, denn niemand ist so grässlich und hässlich wie ich!“ Der Satz „sitzt“, denn er spricht den Leser emotional an, er gibt durch ausdrucksstarke Worte eine greifbare Vorstellung von Erscheinungsbild und Innenleben der fünf Geschöpfe und er reimt sich.

Der Vers und das Buch sind ein gelungenes Beispiel für Sprache in Reimen. Reime in Kinderbüchern und ihre Rolle bei der Sprachentwicklung war das Thema bei der jährlichen Zusammenkunft des Vorlesenetzes Nürtingen, dieses Jahr zu Gast im Buchhaus Zimmermann in Nürtingen. Dieser traditionell in den ersten Wochen des Jahres stattfindende Abend bietet Gelegenheit für Informationen rund um das Thema Vorlesen, für informellen Erfahrungsaustausch und für ein Dankeschön an alle im Vorlesenetz tätigen Erzieherinnen und Lesepaten.

Einblicke in die Sprachentwicklung