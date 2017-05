Warum nur, warum?

„Warum nur, warum?“: Mit diesem Titel versuchte Udo Jürgens vor 53 Jahren den Grand Prix Eurovision de la Chanson für Österreich zu gewinnen. Er schaffte es nicht. Und hatte im Übrigen auch keine Antwort auf diese Frage.

So ergeht es einem auch, wenn man das Nürtinger Stadtgeschehen in den vergangenen Jahren beobachtet. Die Flaute im Maientags-Festzelt, die nun seit Jahren anhält, ist da nur ein Beispiel dafür. Zweimal im Jahr sind die Bahnsteige in Nürtingen überfüllt von als Bayern verkleideten Einheimischen, doch zum Höhepunkt des Nürtinger Nationalfeiertags sah man nur vereinzelt diese Dirndl und Lederhosen – obwohl der mehr als doppelt so alt ist wie das Cannstatter Volksfest. Und das Frühlingsfest kann ohnehin nie und nimmer mithalten.