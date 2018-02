Warme Gastfreundschaft an kalten Tagen

20.02.2018, Von Uwe Gottwald — E-Mail verschicken

Junge israelische Sportler fühlten sich beim Partnerschaftsbesuch auch im ungewohnten deutschen Schnee wohl

Die Temperaturen waren teils eisig, ob in Neuhausen oder in Oberstdorf, wo Deutsche und Israelis in der vergangenen Woche zu einem Jugendaustausch zusammenkamen. Dafür war die Atmosphäre unter den Austauschpartnern umso wärmer, wie Betreuer Jochen Baral bestätigt und was auch die Kommentare der israelischen Gäste belegen.

Auf geht’s zur Schneeschuhwanderung am Riedbergpass: Israelische und deutsche Jugendliche hatten viel Spaß miteinander. Foto: Baral

Die jahrzehntelange Partnerschaft zwischen dem Landkreis Esslingen und Givatayim wurde mit dem Austausch der Tischtennisjugend nun auch auf sportliche Beine gestellt und ergänzt die gegenseitigen Besuchsprogramme von Schulen aus dem Kreis und der israelischen Partnerstadt bei Tel Aviv. Mit Baral wurde der ideale Mann gefunden, um auf deutscher Seite das neue Austauschprogramm zu betreuen. Baral ist Sozialpädagoge und Leiter des vom Kreisjugendring betriebenen Jugendzentrums Penthaus in Neuhausen und gleichzeitig seit Langem für den TTF Neckartenzlingen als Tischtennisspieler und Trainer aktiv.