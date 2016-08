Wandern ist wieder in

Albvereins-Ortsgruppen freuen sich über die Entwicklung, profitieren in Bezug auf die Mitgliederzahlen aber nur bedingt vom aktuellen Trend

Vor zwei Wochen wurde der Bad Uracher Wasserfallsteig vom Deutschen Wandermagazin als Deutschlands schönster Wanderweg in der Kategorie „Eintägige Touren“ ausgezeichnet. Schon am darauffolgenden Sonntag strömten Wanderer aus dem ganzen Land an den Albtrauf. Ist Wandern wieder in Mode gekommen? Profitieren davon die Albvereins-Ortsgruppen in der Region?

In fast 600 Orten in Baden-Württemberg gibt es aktive Ortsgruppen des Schwäbischen Albvereins. Allein in unserem Raum, im Teck-Neuffen-Gau, sind es 31 Ortsgruppen. Der Bereich geht von Schlierbach im Kreis Göppingen im Osten bis nach Schlaitdorf im Westen und von Erkenbrechtsweiler im Süden bis Wendlingen im Norden. Die Ehrenamtlichen dieser Ortsgruppen leisten wertvolle Arbeit. Insbesondere die Pflege der Wanderwege mit der Beschilderung ist ihr großer Verdienst.