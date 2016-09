„Wahnsinn, wir haben gewonnen“

16.09.2016, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

TB Neckarhausen wurde von der Stiftung „Lebendige Stadt“ und dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) ausgezeichnet

Der TB Neckarhausen wurde von der Stiftung „Lebendige Stadt“ und dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) mit dem Titel „integrierende Sportstadt“ ausgezeichnet. Die Bewerbung für den Turnerbund hat Steffen Erb eingereicht. Gewürdigt wurde damit einmal mehr das FSJ-Projekt des Sportvereins. Die Preisverleihung fand am Mittwoch in Düsseldorf statt.

Das Foto entstand nach der Preisverleihung und zeigt von links Dr. Andreas Mattner, Alexander Otto, Mohamed Ahmed Hasan, Steffen Erb, Ulrike Nasse-Meyfarth und OB Otmar Heirich. Die Auszeichnung ist mit einem Preisgeld von 15 000 Euro verbunden. Foto: pr

NÜRTINGEN/DÜSSELDORF. „Wahnsinn, wir haben gewonnen!“, diese kurze Nachricht von Steffen Erb drückt aus, was er und Mohamed Ahmed Hasan, der neue, zweite FSJler des TB Neckarhausen empfunden haben, als am Mittwochabend im Hyatt-Regency-Hotel in Düsseldorf der Gewinner des Wettbewerbs ausgerufen wurde. Gewürdigt wurde der TB Neckarhausen für sein umfassendes Sport- und Integrationsangebot für Flüchtlinge. Die Auszeichnung ist mit einem Preisgeld von 15 000 Euro verbunden.