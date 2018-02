Wachstum – wofür?

Studium generale an HfWU: Programm im Sommersemester

Referent beim Studium generale: Sicherheitsexperte Wolfgang Ischinger. pm

NÜRTINGEN (pm). Das neue Studium-generale-Programm der HfWU befasst sich unter dem Motto „Platz da! Aber wofür?“ mit der Stadt- und Verkehrsplanung von morgen. In der dreiteiligen Vortragsreihe wird zum Beispiel der Frage nachgegangen, ob es immer noch mehr Gewerbegebiete geben muss oder ob es dazu Alternativen gibt. Werden wir auch in Zukunft immer mehr Auto fahren und immer mehr Straßen bauen? Welche Spielregeln für die Entfaltung des Einzelnen brauchen wir? Die Vorträge finden mittwochs am 11. April (Planung und Ethik), am 25. April (Autoabhängigkeit verringern) und am 2. Mai (Gewerbeflächen der Zukunft) im neuen Gebäude der Hochschule in der Sigmaringer Straße in Nürtingen statt.